Netlflix : 'Bird Box' vu par plus de 45 millions de comptes

02/01/2019 | 14:40

Netflix a annoncé en fin de semaine dernière que sa production-maison, 'Bird Box', a été vue par plus de 45 millions de comptes abonnés en l'espace de 7 jours, un record pour un film produit par la plateforme de streaming américaine.



Avec en tête d'affiche l'actrice Sandra Bullock, Bird Box raconte le périple d'une mère de famille qui tente, les yeux bandés, de rejoindre un refuge avec ses deux enfants, alors que la population mondiale a été décimée par une force mystérieuse qui a emporté tous ceux qui ont gardé les yeux ouverts.



Selon les chiffres communiqués par Netflix, le tiers des abonnés au service a donc été séduit par ce film. Il rejoint ainsi 'Stranger Things' et 'Orange is the new black' au rang des productions qui ont emballé le public.





