Netflix : Canaccord s'attend à des résultats 'solides' au T2

06/07/2020 | 17:15

Canaccord Genuity maintient son conseil 'achat' sur l'action Netflix, avec un objectif de cours de 550 dollars, dans l'attente de résultats 'solides' pour le deuxième trimestre.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses canadien a souligné que le streaming vidéo a connu une augmentation de la consommation au cours des derniers mois, les abonnés du monde entier ayant passé plus de temps à la maison au deuxième trimestre en raison de la pandémie.



Canaccord a déclaré s'attendre à ce que Netflix annonce 7,9 millions nouveaux abonnés, en hausse par rapport à son estimation précédente de 7,5 millions d'abonnés et des prévisions du groupe de 7,5 millions. Les analystes pensent que sa position de leader devrait perdurer.



Netflix publiera ses résultats du deuxième trimestre et ses perspectives commerciales le jeudi 16 juillet.



