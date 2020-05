Netflix : Jefferies reste à l'achat

22/05/2020 | 14:41

L'analyste Jefferies confirme ce vendredi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Netflix, accompagnée d'un objectif de cours de 520 dollars, confirmé également.



'Les gens sous-estiment les avantages structurels qui découleront du Covid-19. La concurrence linéaire souffre et le manque de sports entraîne une pression publicitaire importante. Le paradigme médiatique a changé. Netflix obtient maintenant la première place dans l'acquisition de contenu plutôt que la dernière, un avantage significatif pour l'avenir', apprécie le broker.



