L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE À 20H30 (19H30 GMT)

PARIS (awp/afp) - Le point sur l'actualité économique de ce vendredi à 20H30 (19H30 GMT)

================ PRINCIPAUX TITRES ================

Coronavirus: Action coordonnée des banques centrales pour faciliter l'accès aux dollars

- 1.800 mds EUR de prêts possibles grâce à l'assouplissement d'exigences en capitaux sur les banques (BCE)

Le coronavirus a tué plus de 10.000 personnes, inquiétude grandissante pour les pays pauvres

- Lagarde (BCE) s'attend à une récession "considérable" en zone euro

- Conte demande à l'UE d'utiliser "toute la puissance" du fonds de stabilité, l'Italie suspend l'activité de ses croisiéristes

- un vaccin d'ici 12 à 18 mois minimum (industrie pharmaceutique)

- Après Netflix, Google réduit ses débits en Europe pour éviter de bloquer l'internet

Wall Street hésite à la fin d'une semaine compliquée, les Bourses européennes terminent en hausse

USA: les républicains du Sénat présentent un paquet d'aide d'environ 1.000 milliards de dollars

- les Etats-Unis suspendent la délivrance des visas dans le monde

- la Réserve fédérale se dit satisfaite de la réaction des banques à ses mesures, va soutenir les municipalités

- Trump optimiste sur l'antipaludéen chloroquine, le sommet du G7 en juin à Camp David remplacé par une visioconférence

- la Californie placée en confinement, New York décrète l'arrêt de toute activité non essentielle et interdit les rassemblements

France: nouveau conseil de défense, le confinement risque de durer, 130.000 Français bloqués à l'étranger

- 590 M EUR de pertes estimées pour le spectacle vivant

- "les réseaux peuvent tenir", assure le PDG d'Orange

- Free va régler immédiatement les factures des TPE/PME, factures d'eau et d'énergie suspendues pour les TPE en difficulté

- Le Maire appelle les entreprises à verser une prime aux salariés présents sur leur lieu de travail

- une entreprise sur quatre a reporté ses cotisations sociales

- le bâtiment et le gouvernement proches d'un accord pour les chantiers

GB: le salon aéronautique de Farnborough annulé

En Russie, la crise douche le rouble et les espoirs de renouveau économique

- la Banque centrale russe maintient son taux

Le coronavirus va priver Kering de centaines de millions d'euros

Casino cède Leader Price à Aldi pour 735 millions d'euros

Fin de la gratuité de Canal+ fin mars comme prévu, et pas à cause du CSA

==============À SUIVRE LUNDI ===================

ÉCONOMIE

=========

USA

Vote attendu au Sénat en cas d'accord sur une proposition de loi de relance économique contre l'épidémie de Covid-19 -

ALLEMAGNE

Conseil des ministres avancé qui devrait décider de nouvelles mesures budgétaires contre l'épidémie du coronavirus - (09H30)

Rapport mensuel de la Banque fédérale d'Allemagne - (12H0O)

ENTREPRISES

============

FRANCE

PARIS: Technicolor - Assemblée générale extraordinaire à huis clos -

CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR: Le Crédit agricole Centre-Est présente ses résultats annuels - (12H30)

PARIS: Collecte du Livret A du mois de février - (15H00)

ITALIE

MILAN: Atlantia: résultats annuels 2019

eco-vac/eb