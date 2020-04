NETFLIX : Crédit Suisse revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Suisse a relevé son objectif de cours de 440 à 465 dollars tout en réitérant sa recommandation à Surperformer sur Netflix. La maison note un ajout net d'abonnés payants bien supérieur à ses prévisions (9,65 millions) au cours du premier trimestre 2020. Elle souligne également que la liste de contenu originaux (produits par la plateforme) est quasiment entièrement en ligne pour 2020 et 2021. Le courtier indique cependant que Netflix a un avantage certain en matière de contenu par rapport à ses concurrents, d'autant que le confinement a provoqué de très nombreux arrêts de production.Les risques relevés par la maison d'études restent les "3 C", à savoir concurrence, coûts et qualité du contenu.