NETFLIX : recrute deux fois plus d'abonnés que prévu au 1er trimestre

Netflix a annoncé qu'il a attiré près 15,77 millions d'abonnés payants dans le monde au cours du premier trimestre 2020, soit plus de deux fois ce qu'il avait anticipé (7 millions), et bien plus que son meilleur trimestre jusqu'alors (9,6 millions selon FactSet). Les analystes attendaient une augmentation de 8,22 millions. La plateforme de streaming a publié un bénéfice par action ajusté de 1,57 dollar, au dessus du consensus FactSet de 1,64 dollar. Le chiffre d'affaires est de 5,77 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 5,75 milliards.La plateforme de streaming ajoute qu'elle s'attend a recruter plus de 7,5 millions d'abonnés supplémentaires au cours du deuxième trimestre.