Netflix : en baisse, un broker reste à 'Sous-performance'

14/07/2020 | 17:42

Le titre Netflix recule ce mardi de -3%, alors que Wedbush Securities a annoncé qu'il relevait son objectif de cours sur celui-ci de 198 à 220 dollars à deux jours de la publication des résultats de deuxième trimestre du géant américain du streaming, prévus jeudi soir.



Dans une note de recherche, le broker explique s'attendre à de bons chiffres d'activité, portés à la fois par les mesures de confinement et par un solide catalogue de nouveaux contenus.



Wedbush réitère malgré tout son opinion 'sous-performance' sur la valeur.



'Au-delà de l'effet positif engendré par le confinement, nous nous attendons à ce que les dépenses en contenus consomme une forte quantité de cash durant de nombreuses années', explique le courtier américain.



'La concurrence, en termes de contenus comme de nombre d'abonnés, pourrait finir par peser sur la croissance et limiter le potentiel de hausse de prix', ajoute-t-il dans sa note.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.