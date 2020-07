Netflix : en hausse, un analyste en soutien

13/07/2020 | 16:23

Le titre Netflix avance ce lundi de +4% dans les premiers échanges à New York, porté notamment par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci.



La recommandation de Jefferies est accompagnée d'un objectif de cours de 520 dollars.



'Bien que nous restions positifs à long terme, nous ne modifions pas nos estimations ou notre objectif de prix avant la prochaine publication [la cible du broker est actuellement inférieure aux cours actuels, NDLR]. Nous sommes préoccupés par le fait que l'action a pu avancer un peu plus vite que les fondamentaux ne peuvent le supporter, et préférons attendre plus de clarté concernant les performances et perspectives de l'entreprise avant de réviser nos chiffres', explique le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.