Netflix : excellente performance selon Canaccord

16/04/2020 | 17:03

Netflix prend une part 'disproportionnée' de la demande de streaming vidéo à la suite de la pandémie de Covid-19 en cours, ont déclaré les analystes de Canaccord Genuity.



'La vaste bibliothèque de contenus originaux et sous licence de Netflix le distingue de la concurrence', a déclaré le courtier canadien dans une note, en maintenant son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 450 dollars.



Canaccord a également souligné que la récente performance boursière des actions est liée à la bonne performance des abonnements à court terme.



Netflix est l'une des rares actions à atteindre de nouveaux sommets historiques, a souligné le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.