Netflix : nouveau record, un analyste relève son objectif

07/07/2020 | 16:23

Les actions de Netflix ont atteint aujourd'hui de nouveaux records absolus alors que le Credit Suisse a augmenté son objectif de cours sur le géant du streaming. Elles ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année.



Le bureau d'analyses, qui est à 'surperformance' sur le titre, a relevé son objectif de cours à 550 dollars au lieu de 465 dollars.



' Nous pensons que les avantages croissants de Netflix en matière de contenu et que le développement en Asie renforceront la confiance dans une croissance durable', ont déclaré les analystes dans une note.



Netflix devrait publier ses résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.



Credit Suisse s'attend à ce que la société annonce 10,55 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre, largement au-dessus de ce que les autres analystes attendent, car le consensus vise actuellement 7,5 millions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.