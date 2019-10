NETGEM : la mutation se poursuit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Netgem a réalisé au troisième trimestre 2019 un revenu net de 3,2 millions d'euros, contre 4 millions un an plus tôt. Le revenu net hors activité plateforme du spécialiste de la maison connectée en France est ressorti à 3,2 millions, contre 3,7 millions au troisième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires a atteint 5,7 millions, contre 7,9 millions au troisième trimestre 2018. En intégrant Vitis, le revenu net s'établit à 3,9 millions, contre 2,4 millions un an plus tôt.Les activités Services opérés ont pris le relais des activités Box traditionnelles, a indiqué le groupe.La croissance de Vitis, dont les offres Fibre Vic et Victoria sont disponibles à la commercialisation sur 1,5 million de prises, s'est poursuivie.Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem et Président de Vitis, “le Groupe Netgem poursuit sa mutation vers un modèle d'opérateur d'opérateurs de services pour le Très Haut Débit fixe et mobile. Les bons résultats de Vitis sur la Fibre en France permettront dès 2020 d'enrichir nos offres auprès d'opérateurs en Europe.”