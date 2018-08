NETGEM : nette dégradation des comptes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Netgem a enregistré au premier semestre une perte nette de 0,3 million d'euros contre un bénéfice net de 1,3 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du fournisseur d'une nouvelle génération de terminaux connectés pour le divertissement digital et des services associés a chuté de 33% à 1,8 millions d'euros. Le groupe a souffert de la chute de 30% de son chiffre d"affaires à 23 millions d'euros.Netgem explique que son activité a été marquée par un ralentissement beaucoup plus marqué que prévu de l'activité traditionnelle IPTV. De nombreux opérateurs semblent attentistes quant à leurs investissements IPTV, en particulier dans les pays où les ARPU (revenu par abonné) sont les plus bas et pour lesquels les retours sur investissement sont plus longs.Le groupe ne voit pas cette tendance s'améliorer, ce qui légitime la stratégie de basculement vers l'OTT entreprise depuis plusieurs années. " Le ralentissement rapide de l'activité IPTV pourrait décaler le moment à partir duquel la contribution de l'activité OTT compensera cette baisse ", a averti Netgem.Le solde de trésorerie du groupe atteint 10,4 millions d'euros, en hausse de 0,2 million sur le semestre.S'agissant de ses perspectives, le groupe a indiqué que l'extension géographique de l'activité OTT au-delà du Royaume-Uni est à l'étude.