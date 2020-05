NETGEM : reste confiant quant à ses perspectives annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le revenu net du premier trimestre 2020 de Netgem, qui est en croissance de 106% à 6,8 millions d'euros, tient compte de l’intégration globale de Vitis conformément à la nouvelle stratégie de croissance centrée sur le métier d’opérateur Très Haut Débit. L’activité a été soutenue en ce début d’année avec des records de vente de l’offre Elisa Viihde Premium et de la VOD Videofutur.Pour Mathias Hautefort, Directeur général, "La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 illustre le caractère résilient de notre activité et la pertinence de notre positionnement sur le marché du Très Haut Débit et du Divertissement."Netgem a limité le recours au chômage partiel à ses forces de vente terrain, ce qui a eu pour conséquence le ralentissement du recrutement de nouveaux abonnés en France.Concernant les approvisionnements, les usines de Pegatron en Chine sont revenues à la normale et bien que les délais de livraison se soient allongés, les stocks de Box existants chez les clients et chez Netgem permettent de couvrir les besoins des prochains mois.Le Conseil d'administration du groupe a décidé de prendre un certain nombre d'initiatives de solidarité, dont la proposition de suspension du dividende 2020 au titre de l'exercice 2019 et la baisse temporaire de la rémunération du Directeur général pendant la phase d'activité partielle d'une partie des collaborateurs.Le groupe dispose d'une trésorerie solide de 11 millions à fin mars 2020, et reste confiant quant à ses perspectives annuelles, avec 75% de revenus de services récurrents.