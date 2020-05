Netmarble : Le label du groupe de K-Pop BTS va s'introduire en Bourse 0 28/05/2020 | 11:35 Envoyer par e-mail :

Big Hit Entertainment, le label du groupe sud-coréen BTS, tête d'affiche mondiale de la K-Pop, a déposé une demande d'examen pour un projet d'introduction en Bourse, a annoncé jeudi l'opérateur de la Bourse de Séoul. Créée en 2005, cette maison de production a contribué à façonner le phénomène mondial qu'est devenu BTS, un groupe de sept chanteurs et danseurs vendant des millions d'albums à travers le monde et remplissant les stades à chacune de leur tournée aux Etats-Unis. Big Hit a réalisé en 2019 un bénéfice d'exploitation de 98,7 milliards de wons (72 millions d'euros). Le fondateur du label, Bang Si-hyuk, en est le premier actionnaire avec 45,1% du capital, suivi par l'éditeur de jeux Netmarble avec une part de 25,1%, montre un avis financier. JPMorgan, NH Investment & Securities et Korea Investment & Securities sont les banques chargées de coordonner ce projet d'IPO, a précisé l'opérateur de la Bourse de Séoul. (Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)