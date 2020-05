NetPosa Technologies : Washington ajoute 33 entreprises chinoises à sa liste noire 0 22/05/2020 | 23:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le département américain du Commerce a annoncé vendredi avoir ajouté 33 sociétés et institutions chinoises à sa liste noire, les accusant de contribuer à des violations des droits de l'homme. Cette décision vient également répondre à des préoccupations liées à la sécurité nationale, qui concernent notamment des armes de destruction massive et d'autres activités militaires, dit le département du Commerce. Cette mise à l'index est la dernière mesure en date prise par le gouvernement de Donald Trump contre des entités liées au secteur militaire chinois et elle vise à punir Pékin pour la répression des minorités, au Xinjiang notamment. Elle intervient alors que Pékin a annoncé vendredi un projet visant à imposer une loi de sécurité nationale au territoire semi-autonome de Hong Kong, provoquant la réprobation de Washington. Parmi les sociétés visées, figure NetPosa, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et dont la technologue de reconnaissance faciale a été utilisée pour surveiller les Ouïgours, une population musulmane turcophone qui vit dans le Xinjiang. (David Shepardson et Karen Freifeld; version française Nicolas Delame) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 1.18% 29.96 -8.49% NETPOSA TECHNOLOGIES, LTD. 9.93% 2.99 -30.95% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NETPOSA TECHNOLOGIES, LTD. 23:04 NETPOSA TECHNOLOGIES : Washington ajoute 33 entreprises chinoises à sa liste noi.. RE