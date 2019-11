Neuberger Berman crée une nouvelle équipe actions japonaises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman annonce la création de sa première équipe actions basée au Japon. Elle sera dirigée par Keita Kubota, qui rejoint la société en tant que Responsable de Gestion et Gérant Senior. L'équipe sera en charge de la « Japan Equity Engagement Strategy » dont l’objectif consiste à générer des rendements attractifs à travers un engagement actif et un dialogue constructif avec les entreprises japonaises small/mid-cap dans lesquelles l'équipe investit. La stratégie sera proposée à la fois aux clients institutionnels et aux clients privés.Précédemment, Keita Kubota était Directeur Adjoint Japan Equities chez Aberdeen Standard Investments, société dans laquelle il a débuté sa carrière il y a plus de 13 ans.Deux analystes, dont l'un spécialisé dans l'investissement ESG, accompagneront Keita Kubota au sein de cette nouvelle équipe. Le second analyste, Naoto Saito, a rejoint Neuberger Berman en septembre en tant qu'Analyste Recherche Senior et dispose d'une expertise plus généraliste.