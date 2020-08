NEURONES : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neurones a publié des revenus au premier semestre 2020 en croissance organique de 0,4% à 254,4 millions d'euros. L'expert des services informatiques souligne que dans le contexte très particulier du deuxième trimestre, en décroissance organique de 4,9% à 119,1 millions, le chiffre d’affaires a été finalement meilleur qu’anticipé. Ce, grâce notamment à la bonne résistance des volumes et au mix d'activités du groupe (proportion significative de contrats récurrents ou encore des clients globalement peu exposés).Neurones souligne, par ailleurs, que son résultat opérationnel semestriel a été plus élevé que prévu. Celui-ci ressort ainsi à 8,7% du chiffre d'affaires, en recul de 40 points de base en comparaison du premier semestre 2019.La trésorerie nette des dettes financières (hors dettes de loyers IFRS16) de l'entreprise au 30 juin 2020 s'élève à 228,9 millions d'euros contre 182,3 millions un an plus tôt.Neurones précise que, malgré les incertitudes quant à l'évolution de la crise sanitaire, l'intensité de la crise économique et au probable durcissement du marché, la société rehausse ses prévisions du 6 mai 2020 et table désormais pour l'ensemble de l'année sur un chiffre d'affaires d'au moins 495 millions d'euros et un résultat opérationnel d'au moins 8% contre respectivement '' au moins 475 millions '' et '' au moins 6% '' dans sa précédente prévision.Le spécialiste des services informatiques ajoute, qu'à moyen terme, la crise actuelle devrait avoir '' un effet accélérateur sur la transformation digitale des organisations, ce qui sera favorable pour les offres du groupe ''.