NEURONES : Croissance organique de 5,1% en 2019

INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. annuel 2019 Nanterre, le 6 février 2020 (après Bourse)

Croissance organique de 5,1% en 2019

(non audités, en millions d’euros) 2018 2019 croissance dont organique Chiffre d’affaires 490,1 510,1 + 4,1% + 5,1%

Réalisations

Dans un environnement toujours porteur, tiré par la transformation digitale (méthodes agiles, devops, cloud, cybersécurité, mobilité, gestion de la donnée…), la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à + 5,1% à périmètre constant.

Certaines activités ont connu des progressions à deux chiffres : cybersécurité (+29%), applications mobiles (+22%), dématérialisation et RPA - Robotic Process Automation (+16%), automatisation des infrastructures et management des services IT - ITSM (+15%) et conseil en management (+12%).

A 53,7 M€ *, le résultat opérationnel (incluant une plus-value de cession de 4,6 M€) est en progression et représente 10,5% du chiffre d’affaires. Hors cette plus-value de cession, il s’établirait à 9,6% (à comparer à 9,4% en 2018).

La génération de cash a été très satisfaisante avec une trésorerie nette ** de 218,3 M€ * à la clôture (soit + 43,9 M€ par rapport à la fin de l’exercice précédent), notamment grâce à la réduction de 9 jours du délai de règlement clients.

Le groupe comptait 5 372 collaborateurs en fin d’année, dont près de 1 100 en régions et 700 à l’étranger.

Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 4 mars 2020 après Bourse.

Perspectives

Les prévisions 2020 seront annoncées, comme à l’accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.

* en cours d’audit. ** hors dettes de loyers IFRS16.

A propos de NEURONES

Avec 5 400 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Numériques qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale et d’évolution de leur système d’information.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net



Relations Presse :

O’Connection

Floriane MONNIER

Tél. : 06 32 37 57 28

fmonnier@oconnection.fr





NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net

Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net



Pièce jointe