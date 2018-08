NEURONES : croissance interne de 5,1% au premier semestre

Données financières (€) CA 2018 509 M EBIT 2018 46,1 M Résultat net 2018 27,3 M Trésorerie 2018 178 M Rendement 2018 0,35% PER 2018 20,09 PER 2019 18,70 VE / CA 2018 0,72x VE / CA 2019 0,64x Capitalisation 544 M Graphique NEURONES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEURONES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 27,3 € Ecart / Objectif Moyen 18% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Luc de Chammard Chairman & Chief Executive Officer Bertrand Ducurtil Chief Operating Officer & Director Paul-César Bonnel Chief Financial Officer & Administrative Officer Hervé Pichard Director Jean-Louis Pacquement Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NEURONES 0.00% 635 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0.00% 133 555 TATA CONSULTANCY SERVICES 44.02% 108 541 ACCENTURE 4.08% 107 452 AUTOMATIC DATA PROCESSING 15.19% 59 158 VMWARE, INC. 15.38% 58 759