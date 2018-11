NEURONES : croissance interne de 5,1% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neurones a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 116,9 millions d'euros, en croissance de 4,1%. Le groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) a affiché une croissance organique de 5,1%. " Elle est très dynamique dans la cybersécurité, les plateformes devops, l'automatisation des infrastructures, la mobilité, les applications de type GED et RPA, le conseil en transformation digitale ", précise le groupe.Il ajoute que le taux de résultat opérationnel du 3e trimestre s'est élevé à 9,9%, sans rappeler son niveau un an plus tôt.Pour l'ensemble de l'année 2018, Neurones confirme sa prévision de réaliser dans son périmètre actuel un chiffre d'affaires autour de 490 millions d'euros (IFRS 15). Le résultat opérationnel est prévu à au moins 9% du chiffre d'affaires.