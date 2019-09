NEURONES : réaffirme ses objectifs d'un résultat opérationnel compris entre 10 et 10,5%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, Neurones a dégagé un résultat net, part du groupe, de 15,9 millions d’euros contre 12,1 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel du groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) a, lui, atteint 27,6 millions d’euros à comparer avec 20,6 au premier semestre 2018. Il a représenté 10,9% des revenus contre 8,5% un an auparavant.Le groupe précise que le résultat opérationnel du semestre aurait été de 9,1% du chiffre d'affaires cette année, hors prise en compte d'une plus-value non récurrente.Pour l'ensemble de l'année 2019, Neurones confirme ses prévisions d'un chiffre d'affaires d'environ 505 millions d'euros et d'un résultat opérationnel compris entre 10 et 10,5%.