Neurones : + 5,3% de croissance organique sur les 9 premiers mois de 2019

INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. 3e trimestre 2019 Nanterre, le 6 novembre 2019 (après Bourse)

+ 5,3% de croissance organique sur les 9 premiers mois de 2019

(non audités, en millions d’euros) 2018 2019 croissance dont organique Chiffre d’affaires 3e trimestre 116,9 121,7 + 4,1% + 5,2% Cumul à fin septembre 360 375,5 + 4,3% + 5,3%

Réalisations

Sur les neuf premiers mois de 2019, la croissance interne de 5,3% résulte de la moyenne entre :

des activités en transformation (SAP, infrastructures),

et des lignes de services prometteuses, avec des progressions organiques supérieures à + 30% (cybersécurité), à + 15% (applications mobiles, BPM*, dématérialisation, RPA* et projets d’ITSM*) et à + 10% (services autour de l’utilisateur et conseil en transformation digitale).

En cumul au 30 septembre, le taux de résultat opérationnel** (hors plus-value de cession) s’établit à 9,4% du chiffre d’affaires (à comparer à 8,9% en 2018).

Perspectives

Pour l’ensemble de l’année 2019, NEURONES confirme ses prévisions :

chiffre d’affaires d’environ 505 M€,

résultat opérationnel compris entre 10 et 10,5% (y compris une plus-value de cession représentant 0,9% du chiffre d’affaires).

* BPM : gestion des processus métier – RPA : automatisation de processus avec des robots-logiciels – ITSM : gestion des services utilisateurs.

** non audité et après 0,1% de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec plus de 5 200 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation numérique et d’évolution de leur système d’information.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net



Relations Presse :

O’Connection

Floriane MONNIER

Tél. : 06 32 37 57 28

fmonnier@oconnection.fr





NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net

Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net



Pièce jointe