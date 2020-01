faber - oui ludo elle va decoller grave entre 13 et 25 fevrier Haussier Cours d'entrée : 6.35 | Objectif : 8 resultats 2009 communiqués le 17 et fera partie du top ten des entreprises

cotées, qui envers et contre tout, auront su ne pas enregistrer de baisse de CA

( aucun trimestre ne serait en baisse)

et enfin le resultat aurait ete preservée 8,5% net de stock option de 0,5%

et cerise sur le gateau la guidance 2010 reste àu beau fixe



un objectif de 8 voir 8,5 de tct est probable