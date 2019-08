New Media rachète Gannett, l'éditeur de USA Today, pour $1,4 md

(Actualisé avec précisions et contexte)

5 août (Reuters) - Le groupe de presse locale américain New Media Investment Group a annoncé lundi avoir conclu le rachat de Gannett, propriétaire autres du titre USA Today, pour 1,4 milliard de dollars (1,25 milliard d'euros) afin de créer le numéro un des quotidiens aux Etats-Unis et de réduire les coûts sur un marché bousculé par l'essor des médias numériques.

Gannett a investi massivement ces dernières années dans le développement de ses activités en ligne sans parvenir à enrayer la baisse de ses ventes. Le groupe, qui possède de grands quotidiens locaux comme le Detroit Free Press ou l'El Paso Times, a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

La fusion avec New Media est censée permettre des économies estimées entre 275 et 300 millions de dollars par an. Le nouvel ensemble réunira 263 médias quotidiens dans 47 Etats, ainsi qu'USA Today.

Un quart environ du chiffre d'affaires du groupe proviendra du numérique, a précisé le directeur général de New Media, Michael Reed, lors d'une téléconférence.

New Media est contrôlé par Fortress Investment Group, lui-même propriété du conglomérat japonais SoftBank.

Il offre aux actionnaires de Gannett 6,25 dollars en numéraire et 0,5427 action New Media pour chacun de leurs titres, soit l'équivalent de 12,06 dollars par action, ce qui représente une prime de 12,2% sur le cours de clôture de vendredi.

Une fois la fusion achevée, ce qui est prévu pour le deuxième semestre 2019, New Media et sa filiale GateHouse adopteront la raison sociale Gannett. Le nouvel ensemble sera dirigé par le directeur général de New Media, Michael Reed.

A Wall Street, l'action Gannett a fini en hausse de 2,6% à 11,04 dollars tandis que New Media chutait de 7,6% à 9,89 dollars.

Gannett avait repoussé en février la tentative d'un autre concurrent, MNG Enterprises d'entrer à son conseil d'administration après avoir rejeté une offre d'achat hostile de ce dernier d'un montant de 1,36 milliard de dollars.

(Vibhuti Sharma à Bangalore; Marc Angrand pour le service français)