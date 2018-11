New Relic : ouvre son bureau à Paris pour accompagner les entreprises françaises dans leur initiative de transformation numérique

New Relic, Inc. (NYSE: NEWR), éditeur de logiciel SaaS, acteur incontournable dans le secteur du monitoring en temps réel de la performance digitale, va désormais accélérer son support client en France en ouvrant son nouveau bureau à Paris. En développant l’équipe dans cette région, New Relic renforce la capacité de ses clients à adopter les architectures logicielles modernes, telles que la migration vers le cloud, la mise en œuvre de technologies innovantes et la conduite de leur succès grâce à leur activité numérique. Parmi les principales entreprises françaises qui font déjà confiance à New Relic, on peut citer 20 Minutes, Blablacar, CANAL+, France Télévisions, Smartbox, Veolia et Talentsoft.

À partir du 1er décembre, le nouveau bureau de New Relic sera situé au 33 rue La Fayette à Paris. Il s’agit de son premier bureau en France, qui sera un point de contact supplémentaire pour les clients et partenaires de New Relic dans la région. En tant qu’acteur international, New Relic possède actuellement plusieurs bureaux en Europe afin de soutenir la croissance continue de la clientèle, notamment à Londres, Munich et Zurich, ainsi que son siège européen à Dublin et son centre de développement européen à Barcelone.

Les entreprises françaises sont à l'aube de la transformation digitale. Selon une étude réalisée par Gartner auprès des directeurs informatiques, 47% des DSI français ont déclaré être responsables de la transformation digitale et de l'innovation au sein de leur organisation. 79% des DSI français considèrent que l'optimisation de l'expérience opérationnelle des entreprises est l'un de leurs objectifs principaux. Les solutions de New Relic apportent une réponse à toutes ces entreprises pour mesurer le succès de leurs initiatives digitales et augmenter leur agilité et compétitivité.

“New Relic a connu un succès phénoménal en France et nous sommes ravis d’ouvrir officiellement un bureau à Paris”, déclare Serge Froidevaux, Regional Director of France de New Relic. “À mesure que notre activité se développe à l’international , notre objectif pour cette équipe est d’élargir la portée de New Relic en France. Nous nous sommes engagés à aider les entreprises françaises à transformer leurs activités digitales."

Le succès des clients et des partenaires de New Relic en France

"En adoptant la plateforme New Relic, nous avons amélioré les performances de nos services et considérablement réduit le nombre d'incidents. En parallèle, la simplicité de New Relic nous a permis de faire naître une culture du monitoring au sein des équipes." - Aurélien Capdecomme, CTO chez 20 Minutes, leader dans l'industrie des médias.

"Notre croissance nous impose de faire évoluer notre stack technique pour qu’il fournisse une architecture orientée services. New Relic a joué un rôle important dans ce domaine, car ils nous ont permis d'accroître l’observabilité de l'ensemble de nos services afin que les développeurs puissent concentrer leur valeur sur leurs applications, et mieux servir nos utilisateurs." - Julien Dehee, Head of Infrastructure chez Blablacar, leader dans le secteur covoiturage.

“Lorsque nous avons migré notre infrastructure, celle-ci a subi une dégradation majeure de ses performances, au sujet de laquelle les équipes Dev et Ops se rejetaient mutuellement la faute. Avec New Relic, il a été facile d’identifier la source du problème, qui s’est avérée être un problème mixte de code et de proxy. New Relic est l’un des outils les plus importants dont nous disposons car il nous permet de rapidement identifier les problèmes et de les résoudre.” - Guillaume Postaire, Deputy Chief Technology Officer, Infrastructure and Architecture de France Télévisions, la télévision publique française.

“Nous sommes heureux de nouer ce partenariat qui concrétise notre collaboration de plus de 3 ans sur le marché français. La priorité de délivrer la meilleure expérience utilisateur n'est plus négociable. Nous sommes convaincus de devoir l’adresser à tous les niveaux : parcours, IT et organisation. Pour soutenir cette démarche nous nous appuyons sur les solutions offertes par New Relic afin d'optimiser nos travaux de construction, déploiement et exploitation de plateformes d'expérience digitale et de commerce omnicanal.” - Yannick Olympio, Manager Web & Mobile Solutions chez SQLI, un leader international agence d'expérience digitale.

Annonces récentes en Europe:

