New Value: VNI réduite de 0,17 franc à cause de correctifs de valeur

Zurich (awp) - La société de participations New Value doit procéder à des correctifs de valeur en raison de l'évolution de deux de ses sociétés en portefeuille. Sur la base de ces correctifs, la valeur nette interne (VNI) de l'action de la société cotée sur SIX se réduit de 17 centimes, a indiqué l'entreprise mardi soir.

Sensimed SA, une des sociétés en portefeuille, a besoin d'importants financements supplémentaires. Sans cela, des études cliniques, le développement prévu du marché et les préparatifs de commercialisation d'un important produit ne seraient pas réalisables, a précisé New Value dans son communiqué. La réalisation du financement dont Sensimed a besoin se révèle nettement plus difficile que prévu.

Jusqu'ici, seuls deux investisseurs qui avaient participé à des financements antérieurs, ont fait savoir qu'ils étaient prêts à remettre la main au portemonnaie. Cela ne suffit cependant pas à couvrir les besoins en capital et il faut trouver d'autres investisseurs. En raison de la pression qui pèse sur Sensimed, le conseil d'administration de New Value a décidé de procéder à un correctif de valeur de 248'000 francs suisses sur sa participation dans cette société.

Lors de sa séance de mardi, le conseil d'administration de New Value a aussi décidé de procéder à un correctif de 326'000 francs suisses sur la participation dans Bogar, en raison de l'actualisation des objectifs à moyen terme de cette société.

