New Value conclut l'année 2018/19 dans le rouge

Zurich (awp) - La société de participations New Value a terminé l'exercice décalé 2018/19 (clos fin mars) sur une perte nette de 2,0 millions de francs suisses, quasiment autant que le résultat négatif de 2,06 millions enregistré un an plus tôt, a annoncé vendredi la société zougoise.

L'entreprise sise à Baar avait indiqué en novembre 2018 qu'elle avait dû procéder à un correctif de valeur de 1,5 million de francs suisses sur sa participation dans Sensimed.

La valeur nette d'inventaire (VNI) a quant à elle chuté au total de 33,1% à 4,05 millions de francs suisses à fin mars. Par action, la VNI a baissé à 1,23 franc, après 1,84 franc un an plus tôt.

al/buc