New Value creuse ses pertes au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de participations New Value a creusé ses pertes au premier semestre, affichant une perte nette de 1,79 million de francs suisses, après un résultat négatif de 1 million un an plus tôt, a annoncé vendredi l'entreprise zougoise.

Cette dernière a expliqué la déconvenue par une correction de valeur effectuée dans sa participation dans le laboratoire lausannois Sensimed. Début novembre, New Value avait indiqué devoir procéder à un ajustement de 1,5 million de francs suisses, en raison d'un retard d'homologation d'un médicament.

Sur la période allant de début avril à fin septembre, New Value a donc vu les charges liées à ses participations doubler sur un an à 1,5 million de francs suisses. S'y ajoutent des coûts d'exploitation de 310'925 francs suisses (+2,3%), qui ont fait monter la perte nette à 1,79 million. Le résultat par action (non dilué) s'est établi à -0,55 franc, contre -0,31 franc au premier semestre 2017.

New Value détient 41,4% dans Swiss Diagnostics Solutions, 40% dans Bogar, 6,2% dans Sensimed et autant dans Silentsoft, selon le rapport intermédiaire.

