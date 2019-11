New Value creuse ses pertes au premier semestre

Zurich (awp) - La société de participations New Value a creusé ses pertes au premier semestre de son exercice décalé 2019/20, en raison principalement de corrections de valeur dans l'une des entreprises dans laquelle elle est engagée. La valeur nette d'inventaire (VNI) s'est aussi considérablement réduite pendant la période sous revue.

L'entreprise sise à Baar a essuyé une perte nette de 2,53 millions de francs suisses au premier semestre (clos fin septembre), contre un résultat négatif de 1,79 million un an plus tôt, a indiqué New Value vendredi dans son rapport d'étape.

La VNI a été divisée par plus de deux à 0,46 franc par action, pour un montant total de 1,52 million, après 4,05 million fin mars.

La société zougoise a expliqué cette déconvenue par une correction de valeur de 1,9 million de francs suisses effectuée par l'une de ses participations, Sensimed, dans laquelle elle détient 4,4%.

Cette situation est délicate pour New Value, son président Hans van den Berg expliquant qu'il lui est difficile dans ce contexte de "trouver de nouveaux investisseurs pour une augmentation de capital".

Pour la suite de l'exercice, l'entreprise entend se consacrer à "trouver la meilleure solution possible pour (ses) participations restantes et pour New Value en tant que société cotée", a ajouté M. van den Berg, sans plus de précision.

