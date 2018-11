New Value procède à un correctif de valeur sur la participation Sensimed

Zurich (awp) - La société de participation New Value doit procéder à un correctif de valeur de 1,5 million de francs suisses sur sa participation dans Sensimed. Dans son communiqué de jeudi soir, la société zougoise explique que malgré l'homologation du produit Triggerfish en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, le chemin sera encore long jusqu'à ce que le médicament soit pris en charge par les assureurs.

Pour réaliser une prochaine étape importante, Sensimed va devoir lever du financement. Le retard de la commercialisation et les incertitudes à propos de la prochaine ronde de financement ont incité New Value à procéder à ce correctif de valeur.

Le conseil d'administration a donc décidé de corriger avec effet au 1er semestre 2918 la valeur de la participation dans Sensimed de 1,5 million de francs suisses. Cette adaptation entraîne une baisse de 0,46 franc par action de la valeur nette interne (VNI).

