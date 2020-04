New Value revoit la valorisation d'une entreprise, VNI réduite

Zurich (awp) - La société de participations New Value a dû procéder à un nouveau correctif de valeur sur sa participation dans la société Bogar en raison de l'évolution. Ce correctif entraîne une diminution de la valeur nette d'inventaire (VNI) de 0,08 franc par action a indiqué New Value lundi soir. Un premier correctif sur Bogar avait déjà dû être effectué en décembre dernier.

En raison des effets de la crise du coronavirus, Bogar a prévu divers scénarios pour l'année en cours. C'est ce qui a motivé le conseil d'administration de New Value à procéder à ce nouveau correctif. Concrètement, ce correctif se monte à 261'100 francs suisses.

