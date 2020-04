New Value s'est séparée de sa participation dans Silentsoft

Zurich (awp) - La société de participations New Value a vendu la totalité des actions Silentsoft SA qu'elle détenait. La participation se montait à 6,2%, a précisé la société mercredi soir.

La cession est intervenue pour un montant un peu inférieur à la valeur comptable actuelle dans le portefeuille. Cette transaction n'a aucune influence notable sur la valeur nette d'inventaire. New Value investit dans des entreprises privées affichant un potentiel de marché et de croissance supérieurs à la moyenne, en Suisse et dans les pays voisins.

