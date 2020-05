New Value subit une nouvelle perte annuelle

Zurich (awp) - La société de participation New Value a subi une quatrième perte annuelle sur l'exercice décalé 2019/20 (clos fin mars), notamment en raison d'une correction de valeur chez Sensimed et Bogar.

La société zougoise a enregistré une perte nette de 3,81 millions de francs suisses, après un résultat négatif 2,0 millions un an plus tôt. La valeur nette d'inventaire a chuté à 0,23 million.

La pandémie de coronavirus et les incertitudes qui en découlent ont conduit à une correction dans la valorisation de New Value.

Le conseil d'administration s'est dit confiant de trouver une issue à la situation actuelle.

