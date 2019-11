New Value vend ses actions Sensimed

Zurich (awp) - La société de participations New Value vend la totalité des actions Sensimed qu'elle détient en portefeuille. Cette cession constitue la dernière opportunité pour Sensimed d'éviter la faillite. L'opération entraînera pour New Value un correctif de valeur de jusqu'à 158'827 francs suisses, a-t-elle indiqué mardi soir.

Sensimed fait face à des difficultés financières. Une augmentation de capital avait été rejetée par une assemblée générale extraordinaire à fin octobre. Pour éviter la faillite, le conseil d'administration de la société a décidé de vendre l'entreprise dans l'urgence, a précisé New Value. Faute d'alternative, le conseil d'administration de New Value a donné son feu vert ce mardi.

Au cas où les conditions posées par l'acheteur ne pourraient pas être satisfaites et que la vente de Sensimed ne se réalise pas, le conseil d'administration de la société demandera la mise en faillite. Dans les deux cas, New Value devra probablement procéder à un correctif de valeur.

La société de participations a déjà dû procéder à des correctifs de valeur de sa participation dans Sensimed à plusieurs reprises. A la fin de l'exercice décalé 2016/17, la valeur de cette participation était encore de 4,3 millions de francs suisses. Au 1er semestre 2019/20, les correctifs de valeur ont entraîné une perte pour New Value.

Cotée à la Bourse suisse SIX, New Value détient des participations dans des entreprises en Suisse et en Allemagne et dont elle estime qu'elles ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. A part Sensimed, le portefeuille comprend trois autres participations dans les domaines du Cleantech et de la santé. Fin septembre, les quatre participations étaient inscrites dans la comptabilité pour un total de 2,6 millions de francs suisses.

