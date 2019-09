Les actions New Venturetec seront décotées fin octobre

Zurich (awp) - La société en liquidation New Venturetec a déposé une demande de retrait de cotation auprès de la Bourse suisse SIX. Le dernier jour de cotation devrait être le 31 octobre, a indiqué la société vendredi soir, qui a toutefois précisé que SIX pouvait décider d'une autre date.

Les actions New Venturetec sont négociées depuis le 25 septembre avec une valeur nominale réduite à 0,02 franc. Le paiement de la réduction de valeur nominale de 5,98 francs suisses par action est intervenu ce vendredi 27 septembre. Lors de leur assemblée générale de juillet dernier, les actionnaires avaient accepté la liquidation ordinaire de la société.

cf/jb/rp