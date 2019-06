New Venturetec déplace son assemblée générale extraordinaire au 10 juillet

Zurich (awp) - La société de participations New Venturetec ne tiendra pas son assemblée générale extraordinaire le 27 juin prochain comme annoncé initialement, mais l'a repoussée au 10 juillet. Les propositions soumises par divers actionnaires ont entraîné des travaux préparatoires qui justifient ce report, a indiqué l'entreprise zougoise lundi soir.

Un groupe d'importants actionnaires souhaite dissoudre la société et la liquider. Comme alternative, ils proposent que le capital-actions soit ramené au minimum légal et que les réserves disponibles soient versées aux actionnaires. Mi-avril, New Venturetec a dû vendre sa principale participation à l'américain Smith & Nephew en raison d'une offre publique de rachat.

La société ne prend pas position dans son communiqué sur ces propositions, annoncées il y a environ deux semaines.

ra/ys/rp/buc