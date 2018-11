New Venturetec multiplie ses gains par cent sur l'exercice 2017/18

Zurich (awp) - La société de capital-risque New Venturetec a dégagé sur son exercice décalé 2017/18, clos fin septembre, un bénéfice de 26,06 millions de dollars, contre à peine 242'183 dollars un an plus tôt. Son bénéfice par action s'est parallèlement établi à 5,21 dollars, contre 5 cents, selon un compte-rendu publié lundi soir.

Le spécialiste zougois des placements dans des sociétés (bio-) technologiques aux Etats-Unis revendique à fin septembre une multiplication par près de cinq de sa valeur nette d'inventaire (VNI) par titre sur un an, à 6,58 dollars. La valorisation de deux actifs du groupe a atteint 325,9 millions de dollars.

Osirix Therapeutics, dont le cours a plus que doublé sur le Nasdaq, représentait 89,09% de l'ensemble des placements de New Venturetec. L'autre participation, Myriad Genetics, s'est enrobée de plus d'un quart.

