Jack Ma, président du géant chinois Alibaba, annonce son départ en retraite

SAN FRANCISCO (awp/afp) - Jack Ma, président et co-fondateur emblématique du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, a annoncé son départ en retraite à compter de lundi, dans une interview au New York Times publiée vendredi.

Ce départ n'est pas la fin d'une ère "mais le début d'une ère", a déclaré au quotidien américain l'homme le plus riche de Chine, qui a co-fondé en 1999 le groupe Alibaba, devenu depuis un mastodonte technologique, présent non seulement dans le commerce en ligne mais aussi dans l'informatique en nuage ainsi que les divertissements et les médias.

