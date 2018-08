NEW YORK TIMES : dépasse le consensus au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

The New York Times Company a enregistré une hausse de 51,3% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 23,59 millions de dollars ou 14 cents par action. Hors éléments exceptionnels, il ressort à 17 cents par titre. Le chiffre d'affaires du groupe de médias a augmenté de 1,8% à 414,56 millions. Les revenus issus des abonnements ont progressé de 4,2% à 260,6 millions. Le consensus FactSet prévoyait un bénéfice par action ajusté de 13 cents et un chiffre d'affaires total de 411 millions.Pour le troisième trimestre, The New York Times prévoit une croissance d'environ 5% des revenus de ses abonnements et une baisse de 0 à 5% de son chiffre d'affaires publicitaire.