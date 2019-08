New York Times : Le New York Times prédit des difficultés dans le numérique, le titre chute

"Nous nous attendons à ce que le deuxième semestre de 2019 soit quelque peu plus difficile pour la publicité numérique que la première partie de l'année, les revenus de cette année étant comparés à nos larges gains des troisième et quatrième trimestres de 2018", a dit Mark Thompson, directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, le Times a augmenté de 197.000 le nombre des abonnés à son offre exclusivement numérique, qui sont désormais 3,78 millions. Ses revenus publicitaires dans le numérique ont progressé d'environ 14%.

Les revenus publicitaires des éditions papier ont en revanche baissé de 8%.

Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé, mais moins que prévu, à 436,3 millions de dollars (388,6 millions d'euros) contre 414,6 millions un an plus tôt et 438,7 millions attendus par les analystes selon les données IBES de Refinitiv.

Hors exceptionnels, le New York Times a réalisé un bénéfice de 17 cents par action contre un consensus de 15 cents.

Le titre perdait 16,16% à 29,83 dollars vers 14h25 GMT.

(Munsif Vengattil et Supantha Mukherjee à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)