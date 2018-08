NEWELL BRANDS : Jefferies abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et abaissé son objectif de cours de 29 à 23 dollars sur Newell Brands après son décevant deuxième trimestre. Le bureau d'études souligne que le groupe n'a pas explicitement réaffirmé hier ses objectifs 2020 qui lui semblent ambitieux vu les performances trimestrielles, l'impact défavorable des changes et la hausse possible de ses coûts avec les tarifs douaniers. Enfin, Jefferies estime que le plan de transformation de Newell Brands comporte des risques d'exécution importants.