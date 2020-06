Newmont : publie son Rapport de l'année 2019 sur le développement durable

Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT) (Newmont ou la Société) a annoncé aujourd’hui la parution de son Rapport 2019 sur le développement durable intitulé « Beyond the Mine », une publication transparente et complète sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la Société.

« Notre rapport sur le développement durable offre aux investisseurs et aux autres parties prenantes un aperçu transparent et détaillé de notre performance environnementale, sociale et en matière de sécurité », a déclaré Tom Palmer, président et chef de la direction. « En 2019, nous avons conclu deux transactions transformatrices tout en améliorant nos performances ESG pour conforter notre position de première société aurifère au monde. »

Points forts de Newmont en matière de développement durable en 2019 :

Nous avons réussi à atteindre le chiffre de zéro décès au travail et avons réalisé un examen de la culture de sécurité à l’échelle mondiale, qui a permis de mettre au jour plusieurs opportunités d’améliorer le Programme de gestion des risques de décès de Newmont ainsi que d’optimiser le mode de gestion des risques de décès

Nous avons renforcé la gestion des résidus miniers, tout en améliorant la transparence grâce à un nouveau site web consacré aux résidus avec des détails sur les 104 installations de bassins de retenue des résidus au niveau des sites d’exploitation, des coentreprises, des filiales et des anciens sites de Newmont

Réduction de 13,7 % de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la date référentielle de 2013, ce qui fait que l’objectif de Newmont de réduire l’intensité des émissions de GES de 16,5 % d’ici la fin 2020 a été atteint à hauteur approximative de 83 %

Collaboration avec le gouvernement, la communauté et les entrepreneurs pour résoudre un différend au niveau de l’exploitation de Peñasquito au Mexique, qui a abouti à la conclusion d’un accord sur l’eau portant sur 30 ans avec la communauté de San Juan de Cedros et à la signature d’un protocole d’accord pour un Plan d’investissement et de développement social qui détaille les engagements de Newmont envers la communauté

Création du Global Center for Indigenous Community Relations (Centre mondial des relations avec les communautés autochtones) et de l’Advisory Council of Canadian and Indigenous Affairs (Conseil consultatif sur les affaires canadiennes et autochtones) afin de poursuivre l’amélioration de l’approche globale de Newmont en matière de relations avec les Autochtones et de veiller à ce que tous les engagements envers les Premières nations du Canada et d’ailleurs soient honorés

Le rapport comprend également une mise à jour des efforts de Newmont - tels que des mesures de protection sur les sites d’exploitation et la mise en place d’un fonds de 20 millions USD pour soutenir les communautés - afin d’aider à gérer les impacts de la pandémie de COVID-19.

Les efforts en matière de durabilité de Newmont ont été reconnus par plusieurs organisations indépendantes :

Pour répondre aux besoins des investisseurs et d’un éventail plus large de parties prenantes, le Rapport de l’année 2019 sur le développement durable de Newmont a été rédigé conformément à l’option « Standards Core » de la GRI (anciennement Global Reporting Initiative), y compris le Supplément du secteur de la mine et des métaux de la GRI, le rapport suivant également la norme de comptabilité « Metals & Mining Sustainability » du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le cadre préféré des investisseurs. En outre, les informations du rapport sur le changement climatique sont conformes aux directives de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Les problèmes et les paramètres abordés dans Beyond the Mine ont été sélectionnés sur la base d’un engagement complet avec les employés et les dirigeants de Newmont ; d’un groupe spécialement réuni de leaders d’opinion mondiaux issus d’ONG, du monde universitaire et de la communauté des investisseurs ; et d’un engagement et d’examens pratiques avec le Comité de sécurité et de durabilité du conseil d’administration de Newmont.

Le rapport démontre l’engagement de Newmont à rendre publiques ses performances - y compris les données propres aux différents sites - sur les sujets les plus importants en matière de développement durable la concernant. Le rapport complet, ainsi que les tableaux des données ESG et un index de contenu GRI/SASB/TCFD complet, sont disponibles sous la forme d’un document téléchargeable sur le site web de Newmont.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, d’argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont est le seul producteur d’or inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur des normes de sécurité strictes, une exécution supérieure et des compétences techniques. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

