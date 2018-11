Newmont Mining : annonce la production commerciale à Subika Underground au Ghana

Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont ou la Société) a réalisé la production commerciale du projet Subika Underground, ajoutant une production d'or de meilleure qualité et à moindre coût à la mine Ahafo au Ghana. Subika Underground représente la troisième expansion rentable de Newmont en 2018, et son dixième projet achevé depuis 2013. Subika Underground a été délivré dans les délais prévus et les limites du budget, pour un capital de développement d'environ 186 millions de dollars.

Ventilateurs d'aération souterrains à la mine Subika construite par Newmont au Ghana (Photo: Business Wire)

À partir de 2019, Subika Underground ajoutera une production annuelle moyenne d'or comprise entre 150 000 et 200 000 onces par an pendant les cinq premières années, et sa durée de vie initiale de la mine sera environ 10 ans. Combinés avec l'achèvement du projet d'expansion de l'usine Ahafo prévu au deuxième semestre de l'année 2019, les coûts annuels moyens de l'entretien d'Ahafo (AISC)1 sont prévus d'augmenter de 250 jusqu'à 350 dollars par once par rapport à l'année 2016. Le Taux de Rendement interne du projet dépasse les 20%.

"Outre l’augmentation de la production d’or et la réduction des coûts chez Ahafo, Subika Underground s’appuie sur l’infrastructure existante de l’entreprise et sur une main-d’œuvre expérimentée pour prolonger la durée de vie de la mine", a déclaré Gary Goldberg, président directeur général chez Newmont. "La mine fournit une plateforme souterraine pour explorer un potentiel de hausse supplémentaire dans les gisements d'or adjacents, et comprend également certaines nouvelles technologies adaptées à cet usage pour améliorer la sécurité, la productivité et l'efficacité".

Subika Underground, la nouvelle mine de la société, propose des opérations de chargement semi-autonomes, une détection de proximité des véhicules, un suivi du personnel et l’installation planifiée de systèmes de ventilation à la demande.

Au cours des cinq dernières années, Newmont a construit et réalisé avec succès 10 nouvelles mines et expansions sur quatre continents - dans les délais prévus ou en avance et dans la limite du budget. Ces projets comprennent Akyem et Phoenix pour la Lixiviation du Cuivre en 2013, le puits d'aération Turf en 2015, Le Canyon Merian et Long en 2016, l'Expansion de Tanami en 2017 et Twin Underground et Northwest Exodus en 2018. La société a également réalisé une acquisition à valeur ajoutée de Cripple Creek et Victor en 2015, ainsi qu'une expansion rentable de la mine en 2016.

A propos de Newmont

Newmont est un important producteur d’or et de cuivre. Les exploitations de l’entreprise se situent principalement aux États-Unis, en Australie, au Ghana, au Pérou, et au Suriname. Newmont est le seul producteur d’or figurant sur la liste de l’indice S&P 500 et elle est devenue en 2015 la première société à figurer à l’Indice de développement durable Dow Jones en 2015, 2016, 2017 et 2018. La société est à la pointe de son secteur en termes de création de valeur, soutenue par sa performance technique, environnementale et sociétale et ses normes de sécurité hors pair. Newmont a été fondée en 1921 et a été cotée en bourse depuis 1925.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et l’article 21E de la Loi sur les valeurs mobilières de change de 1934, telle que modifiée, qui sont destinés à être couverts par les ports sûrs créés en vertu de ces lois applicables. Ces énoncés prospectifs peuvent inclure, mais sans s'y limiter, (i) les estimations de la production future, y compris les ajouts liés à Subika Underground; (ii) les estimations des améliorations futures des coûts applicables aux ventes, et les coûts d'entretien chez Ahafo, y compris ceux en relation avec Subika Underground et l'expansion de l'usine Ahafo; (iii) les attentes concernant le délai d'achèvement de l'expansion de l'usine Ahafo; (iv) les attentes concernant la vie de la mine; et (v) les attentes concernant les résultats opérationnels et financiers futurs et les taux de rendement internes. Lorsque la Société exprime implicitement ou explicitement une attente ou une conviction quant aux événements ou aux résultats futurs, ces attentes ou croyances sont exprimées de bonne foi et jugées raisonnables. Cependant, de telles estimations ou attentes des événements ou des résultats futurs sont soumises à des suppositions qui peuvent se révéler incorrectes. Ces suppositions peuvent inclure, mais sans s'y limiter: (i) l'absence de changement significatif dans les conditions géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et dans les autres conditions physiques; (ii) l’autorisation, le développement, l'exploitation et l'expansion des opérations et des projets de la Société, qui se conforment aux attentes actuelles et aux plans de la mine; (iii) certaines suppositions des prix de l'or, du cuivre et du pétrole; (iv) les prix des principales provisions qui correspondent approximativement aux attentes actuelles; (v) l'exactitude de nos estimations actuelles en matière de réserves minérales et des matières minéralisées; et (vi) d'autres suppositions. Cependant, de tels énoncés prospectifs et suppositions en relief sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, ce qui pourrait impliquer des résultats réels sensiblement différents. Les risques liés aux énoncés prospectifs en ce qui concerne les activités et les performances futures de la Société peuvent inclure, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux, les fluctuations de change, les coûts de production accrus, les écarts dans la teneur en or ou les taux de récupération de ceux qui sont assumés dans les plans miniers, autres risques opérationnels, risques liés aux relations communautaires et la réglementation gouvernementale et les résultats politiques et judiciaires. Pour analyser ces risques liés à nos activités et à d'autres facteurs, veuillez consulter le formulaire annuel 10-K de la Société de l'année 2017 déposé auprès de la Commission des Valeurs Mobilières et des Changes (SEC), disponible sur www.newmont.com, et les autres documents de la société en relief avec la SEC. Newmont ne prend aucun engagement de diffuser publiquement des révisions faites à toute déclaration prospective reflétant les événements ou les circonstances après la date de ce communiqué de presse ou l'apparition d'événements imprévus, sauf dans la mesure requise par les lois applicables sur les valeurs mobilières. Les investisseurs ne devraient pas présumer que tout manque de mise à jour à un énoncé prospectif émis antérieurement constitue une réaffirmation de cette déclaration. Le recours continu aux énoncés prospectifs est au risque des investisseurs.

1 Les coûts d’entretien (AISC), utilisés dans ce communiqué de presse, sont des mesures financières non conformes aux PCGR définies comme le Coût applicable aux ventes (y compris tous les coûts directs et indirects liés à la production actuelle d'or engagés pour exécuter le plan de mines actuel), les coûts d'assainissement (y compris l'accumulation d'exploitation et l'amortissement des coûts de la mise hors service d'immobilisations), dépenses générales et administratives, frais d'exploration, projets avancés, recherche et développement, coûts de traitement et de raffinage, autres frais et déduction des ajustements ponctuels et l'entretien du capital. L’amélioration attendue aux coûts d’Ahafo applicables aux ventes est prévue de se situer entre 150 et 250 dollars l’once durant la période de comparaison. Un rapprochement n'a pas été prévu en fonction de l'article 10 (e) (1) (i) (B) du Règlement S-K puisqu'un tel rapprochement ne serait disponible sans efforts déraisonnables. À des fins d’illustration, un rapprochement pour les perspectives historiques d'AISC et les perspectives en or d'AISC 2018 sur une base consolidée est présenté de la page 14 jusqu'à la page 20 dans le communiqué de la Société portant sur les résultats du troisième trimestre de l'année 2018, disponible sur www.newmont.com. Voir également le communiqué de mise en garde pour de plus amples informations concernant les énoncés prospectifs.

