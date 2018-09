Newmont Mining : classé leader du secteur minier par l’indice DJSI World pour la quatrième année consécutive

Newmont Mining Corporation (NYSE : NEM) a annoncé que pour la quatrième année consécutive, ce qui est inédit, la Société avait été nommée leader du secteur des Métaux et de l’extraction minière, par l’Indice mondial du développement durable Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, ou DJSI World). En 2007, Newmont est devenue la première société aurifère à figurer dans l’indice DJSI World. Elle est également classée dans l’indice DJSI Amérique du Nord chaque année depuis 2006.

« Cette reconnaissance est une illustration importante de notre capacité à créer de la valeur et à améliorer la vie de tous nos partenaires », a déclaré Gary Goldberg, président et directeur général. « Les employés de nos sites du monde entier savent que, pour être le meilleur, la rentabilité et la responsabilité sont indissociables, et que leur travail quotidien peut avoir des effets positifs et durables sur les communautés locales. Notre souci porte sur le succès à long terme de notre entreprise, et cela exige l’intégration du développement durable dans tous les aspects de notre activité. »

Parallèlement à sa reconnaissance en tant que leader du développement durable dans le secteur des Métaux et de l’extraction minière, Newmont a enregistré des performances exceptionnelles dans plusieurs domaines, notamment le 100e centile pour les aspects suivants :

Objectif économique : Gouvernance d’entreprise, gestion du risque et des crises, influence de la politique

Objectif environnemental : Bio-diversité, stratégie climatique, et risques liés à l’eau

Objectif social : Indicateurs de pratique d’exploitation, droits de l’homme, citoyenneté d’entreprise et philanthropie, et gestion de la fermeture des actifs

En tant qu’indice de développement durable parmi les plus stricts et les plus respectés au monde, RobecoSAM a évalué 600 points de données pour près de 2 100 entreprises afin de déterminer l’intégration éventuelle et le classement dans le DJSI. Les domaines évalués comprenaient la gouvernance d’entreprise, la gestion du risque et des crises, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la stratégie climatique, les droits de l’homme, l’attraction et la fidélisation des talents, la sécurité, la gestion et les performances environnementales, les codes de conduite professionnelle, le développement de la communauté locale et les pratiques d’exploitation.

Vous trouverez davantage d’informations sur la performance de sécurité, économique, environnementale et sociétale de Newmont dans le rapport annuel de la société sur le développement durable, intitulé Beyond the Mine (Au-delà de la mine). Le rapport est publié dans le cadre des obligations constantes de Newmont en tant que membre fondateur du Conseil international des mines et métaux et conformément à ses engagements envers le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.

À propos de Newmont

Newmont est un important producteur d’or et de cuivre. Les exploitations de la Société se situent principalement aux United States, en Australia, au Ghana, au Peru et au Suriname. Newmont est le seul producteur d’or à figurer sur la liste de l’indice S&P 500, et en 2015, 2016, 2017 et 2018 elle a été nommée leader de l’industrie minière par l’Indice mondial du développement durable Dow Jones. La Société est à la pointe de son secteur en termes de création de valeur, soutenue par sa performance technique, environnementale, sociale et sécuritaire hors pair. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

