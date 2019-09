Newron a puisé dans ses réserves au 1er semestre

Zurich (awp) - Le laboratoire transalpin Newron a accéléré sa combustion de liquidités pour alimenter ses activités de recherches sur les six premiers mois de l'année, creusant son déficit sur la période et grignotant sur ses liquidités. Les revenus des licences et commissions ont grappillé quelque 230'000 francs suisses pour s'établir à 2,2 millions d'euros.

Les investissements dans l'incubateur de produit, par contre, ont été multipliés par près de deux à 10,3 millions et les dépenses administratives et générales ont enflé d'un bon tiers à 5,9 millions. La perte sèche a ainsi pratiquement doublé sur un an, à 14,0 millions d'euros.

Les réserves de liquidités et équivalents avaient fondu fin juin de plus de quatre million par rapport à fin décembre, à 39,4 millions d'euros. Newron précise dans son compte-rendu à mi-parcours jeudi avoir depuis perçu un premier versement de 10 millions octroyé par la Banque européenne d'investissement, dans le cadre d'un financement pouvant atteindre 40 millions au total.

