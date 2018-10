Newron obtient un prêt de la Banque européenne d'investissement

Zurich (awp) - La société biotechnologique Newron a obtenu un prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI). Selon les termes de l'accord, l'entreprise pourra emprunter jusqu'à 40 millions d'euros au cours des années à venir, le prêt étant conditionné à l'atteinte de critères de performance fixés au préalable, a-t-elle indiqué mardi.

"Les dysfonctionnements neurologiques touchent jusqu'à un milliard de personnes dans le monde. Uniquement en Europe, le coût économique annuel des maladies neurologiques était estimé à 139 milliards d'euros en 2004", a souligné Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, insistant sur le besoin de thérapies nouvelles ou plus efficaces.

Newron est spécialisé dans les maladies affectant le système nerveux central et périphérique. Son premier produit, le Xadago (safinamide) est approuvé en Europe et en Amérique du Nord pour le traitement de la maladie de Parkinson et y est déjà commercialisé.

L'entreprise dispose également de deux produits candidats se trouvant dans une phase de développement avancé, le Sarizotan pour le traitement des dysfonctionnements respiratoires dans le syndrome de Rett et l'Evenamide, comme thérapie additionnelle pour le traitement de certains symptômes de la schizophrénie, et pour potentiellement améliorer la vie des patients résistants au Clozapine.

"Nous sommes ravis que la BEI ait reconnu le potentiel des activités de recherche et de développement menées à l'heure actuelle par Newron. Ce prêt nous donne une flexibilité financière additionnelle pour les années à venir et accroît nos ressources de manière conséquente", a commenté de son côté Stefan Weber, directeur général de Newron. Les fonds seront utilisés pour les activités de recherche et de développement.

ol/al