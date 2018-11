NEWS CORP : le bénéfice en hausse de 47% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe de presse a fait état d’un bénéfice net pour le premier trimestre de l’exercice 2019 de 128 millions de dollars, en hausse de 47 %. Le bénéfice net par action s'est établi à 0,17 dollar comparativement à 0,12 dollar pour l'exercice précédent. Les revenus se sont affichés à 2,52 milliards, en hausse de 23 %. Une croissance due à l’intégration de Foxtel, mais aussi à la croissance des activités d’édition de livres et de services immobiliers numériques.Par ailleurs, News Corp a fait état d'une forte croissance du nombre d'abonnés numériques payants au Wall Street Journal, au Times and Sunday Times et à l'Australian.