NEWS CORP : les revenus baissent de 8% au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

News Corp a dégagé, au titre de son quatrième trimestre, une perte par action de 9 cents comparativement à -64 cents un an plus tôt. Pour sa part, le bénéfice par action ajusté ressort à 7 cents contre 8 cents au quatrième trimestre 2018. Quant au chiffre d’affaires, il a atteint 2,47 milliards de dollars, en repli de 8%, principalement en raison de variations défavorables de changes mais aussi de la baisse des revenus du secteur édition de livres.Au final, "News Corp a terminé l'exercice 2019 de façon robuste, avec des revenus en hausse de 12% et une rentabilité en hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent ", s'est félicité Robert Thomson, directeur général.Il précise que ces performances annuelles reflètent notamment la consolidation de Foxtel et les progrès réalisés dans la transformation numérique des activités de presse.