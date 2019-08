News Corp : BPA ajusté meilleur que prévu au 4e trimestre

09/08/2019 | 07:57

News Corp a publié jeudi soir une perte nette de -7 cents par action au titre de son quatrième trimestre comptable, contre -64 cents un an auparavant. En données ajustées, le BPA s'est établi à sept cents, soit trois de plus que le consensus.



Le groupe de médias a vu son EBITDA baisser de 14% à 269 millions de dollars, pour des revenus en recul de 8% à 2,47 milliards, du fait notamment de variations de changes défavorables et de moindres revenus dans le segment édition de livres.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, News Corp a engrangé un BPA ajusté de 46 cents, contre 44 cents en 2017-18, pour des revenus en croissance de 12% à 10,07 milliards de dollars, sous l'effet de l'intégration de Foxtel.



