News Corp : bat le consensus au 1er trimestre

08/11/2018 | 11:49

News Corp a publié mercredi soir un bénéfice net en croissance de 47% à 128 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 17 cents par action, un BPA supérieur de 12 cents au consensus de marché.



Le groupe de médias a accru son EBITDA de 44% à 358 millions de dollars, pour des revenus en progression de 23% à 2,52 milliards, grâce à l'intégration de Foxtel ainsi qu'à la croissance des activités d'édition de livres et de services immobiliers numériques.



Il met aussi en avant une progression vigoureuse des abonnés numériques payants à The Wall Street Journal, The Times et Sunday Times ainsi qu'à The Australian, représentant plus de la moitié de sa base totale d'abonnés.



